Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa-Kocaelispor maçı nefes kesti! 8 gol, 1 kırmızı kart

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig ekibi Kasımpaşa sahasında TFF 1. Lig temsilcilerinden Kocaelispor ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Mortadha Ben Ouannes'in golüyle 1-0 öne geçti. 40'ta Benhur penaltıdan skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda 50'de Ahmet Engin ve 68'de Michael Pereira'nın golleri sonrası skor 2-2'ye geldi. Kocaelispor'da Pereira 81. dakikada maçtaki ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. 90 dakikada başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti.

Kasımpaşa, 101'de Tarkan Serbetst ve 105. dakikada Alpay Çelebi'nin kendi kalesine attığı gollerle durumu 4-2'ye getirdi. Pes etmeyen Kocaelispor, 110. dakikada Benhur ile farkı bire indirse de son sözü 116'da Yusuf Erdoğan söyledi ve mücadele 5-3 sona erdi.

Bu sonuçla Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna adını yazdıran ilk takım olurken, Kocaelispor ise kupaya veda etti.