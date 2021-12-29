Adana Demirspor geriden gelerek turladı! Ankaraspor son dakikalarda yıkıldı...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adana Demirspor, evinde Ankaraspor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri, Akintola, Serkan ve Metehan kaydetti. Yunus Akgün, maçta yaptığı üç asistle karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

Giriş: 29.12.2021 19:17 Güncelleme: 29.12.2021 19:21

Bu sezon Süper Lig'de güçlü kadrosuyla dikkat çeken sonuçlar alan Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Ankaraspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Adana ekibi, son 16 turuna yükseldi.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri, Akintola, Serkan ve Metehan kaydetti. Yunus Akgün, maçta yaptığı üç asistle karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Ankaraspor'un gollerini ise Şahin Fıstıkcı ve Recep Yemişçi attı.

Son haftaların parlayan ismi Yunus Akgün, Ankaraspor maçında takımının attığı tüm gollerde asist yaptı. Öte yandan son oynadığı 4 maçta 8 gole doğrudan katkı sağlayan genç futbolcu, 2 gol ve 6 asistle oynadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Akintola, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

14. dakikada Ankaraspor eşitliği sağladı. Ankara ekibinin sağ kanattan gelişen atağında Enes Eliaçık, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarına ortaladı. İyi yükselen Şahin Fıstıkcı, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1

30. dakikada Ankaraspor öne geçti. Ankara ekibinin kullandığı köşe atışında, kaleci Vedat Karakuş topu yumrukladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Çil, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Recep Yemişci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Ankaraspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Ankaraspor kalesi önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Sinan Kurt'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

67. dakikada Adana Demirspor skora denge getirdi. Yunus Akgün'ün kullandığı köşe atışında iyi yükselen Samet Akaydin, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2

88. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2

Adana Demirspor, karşılaşmayı 3-2 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

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