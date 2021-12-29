Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Alanyaspor evinde Mardin 1969 takımını konuk etti. Alanyaspor rakibini 5-0'lık skorla rahat geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Giriş: 29.12.2021 16:14

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 3. Lig takımlarından Mardin 1969 Spor'u konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçı Oğuzhan Çakır yönetti.

Aytemiz Alanyaspor, rakibini 17, 30 ve 48'inci dakikalarda Babacar, 33'üncü dakikada Emre Akbaba'nın penaltıdan ve 53'üncü dakikada Oğuz Aydın'ın golleriyle 5-0 yendi.

Aytemiz Alanyaspor, bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 takım arasına adını yazdırdı.

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