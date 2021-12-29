Antalya 87’de tur biletini aldı

ZIRAAT Türkiye Kupası 5. turunda iki Süper Lig ekibi karşı karşıya gelirken, Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Antalyaspor, son 16'ya yükseldi. 28. dakikada kırmızıbeyazlılar, Ghacha'nın kafa golüyle öne geçti. 56'da ise Umut Nayir skora denge getirdi. 87'de Naldo, üç Giresunsporlu futbolcunun arasından yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla Antalyaspor'a tur biletini getirdi.