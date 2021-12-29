Avcı: Deneyimli oyuncu alacağız

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yılın son maçını kazanarak kapattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Bekledikleri gibi zorlu bir karşılaşma olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Oynamayan futbolcular ağırlıklı bir takım oluşturduk. Oyunun ve oyuncuların performansını gördük. Bütüne bakarsak Trabzonspor adına harika geçen bir seneyi geride bırakıyoruz. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarışmak ve kazanmak vardır. Ara transferler maddiyat ve zaman açısından kolay olmuyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sezonu kapatan Edgar'ın yerine deneyimli, sıcak, oynamış bir stoper alacağız" dedi.