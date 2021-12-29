Beşiktaş'ın kupada konuğu Altay

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş, sahasında Altay'ı konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak müsabakayı kazanan takım adını son 16'ya yazdıracak.

Giriş: 29.12.2021 10:10 Güncelleme: 29.12.2021 10:31

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Altay'ı konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.

BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZONUN KUPA ŞAMPİYONU

Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu. Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak. Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü.

Beşiktaş'ın yarınki rakibi Altay ise kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.

Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.

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