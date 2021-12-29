F.Bahçe-Afjet Afyon heyecanı

Giriş: 29.12.2021 06:55
ZIRAAT Türkiye Kupası'nı tarihinde 6 kez kazanan, 2013'ten sonra bu kulvarda şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, 8 yıllık hasrete son vermek için ilk adımı bugün atıyor. Süper Lig'de ilk yarıyı averajla 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Sivas Belediyespor ve İstanbul'u eleyerek 5. tura yükselen TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve Turgut Doman'ın yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Kanarya'da sakatlıkları süren Altay, Ferdi, Berisha ve Gustavo takımdaki yerlerini alamayacak.

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