F.Bahçe-Afjet Afyon heyecanı

ZIRAAT Türkiye Kupası'nı tarihinde 6 kez kazanan, 2013'ten sonra bu kulvarda şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, 8 yıllık hasrete son vermek için ilk adımı bugün atıyor. Süper Lig'de ilk yarıyı averajla 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Sivas Belediyespor ve İstanbul'u eleyerek 5. tura yükselen TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve Turgut Doman'ın yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Kanarya'da sakatlıkları süren Altay, Ferdi, Berisha ve Gustavo takımdaki yerlerini alamayacak.