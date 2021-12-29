Hatay, Menemen’i tek golle devirdi

Giriş: 29.12.2021 06:55
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Nasadoge Menemenspor'u konuk eden Atakaş Hatayspor, üstün bir oyun sergileyerek rakibini 1-0 mağlup etti. 49'da sol kanattan gelişen atakta Lobjanidze'nin pasında arka direkte topla buluşan Saint-Louis, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Sahadan 1-0 galip ayrılan Hatayspor, kupada yoluna devam etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Hayatımda böylesini yaşamadım
Aslan’dan acı veda
KUPA GELMEZSE TRPİSOVSKY
Antalya 87’de tur biletini aldı
Hatay, Menemen’i tek golle devirdi
BİZE ULAŞIN