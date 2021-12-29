Hatay, Menemen’i tek golle devirdi

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Nasadoge Menemenspor'u konuk eden Atakaş Hatayspor, üstün bir oyun sergileyerek rakibini 1-0 mağlup etti. 49'da sol kanattan gelişen atakta Lobjanidze'nin pasında arka direkte topla buluşan Saint-Louis, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Sahadan 1-0 galip ayrılan Hatayspor, kupada yoluna devam etti.