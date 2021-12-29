Hayatımda böylesini yaşamadım

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda oyuncularına öfkeliydi. Kaçan golleri anlayamadığını belirten deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Sıra dışı olmasını biz istedik. Olmayan gollerin izahı yok. İki farklı öne geçmezseniz sıkıntı yaratıyor futbol. Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunun gölgede kalan tarafı. Böyle oynayacaksın, aldığın her topta pozisyona gireceksin, girdiğimiz pozisyonlar tesadüfen değil... 1 metreden atamama becerisini, pardon beceriksizliğini gösterdik. Golcülerimizin daha müsait olana vermeme günüydü. Sizden avantajlı kimse ona vermek lazım. Yakışmadı bize. Çok üzgünüm. Hayatımda böyle bir yıl yaşamadım."



BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞIZ

"Kulübümüzün ekonomik şartlarına bakınca transferde ne gerekiyorsa onu yapacağız. Eğer ekonomik durumumuz müsait değilse, izin vermiyorsa yapmayız da. Başkanla konuşmamız olacak. Yarın (Bugün) buluşacağız. Galatasaray adına hangisi doğruysa onu yapacağız."