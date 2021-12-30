Türkiye Kupası’nda dün

KORKMAZ GİTTİ FARİOLİ GELİYOR

ALANYASPOR dün Türkiye Kupası'nda gol şovla tur atladı ama teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı. 53 yaşındaki çalıştırıcı istifasını verirken, tazminat talep etmedi. Süper Lig'de son 3 maçını da kazanamayan (2M/1B) Korkmaz'ın yerine, en son Karagümrük'te görev alan Francisco Farioli'nin adı geçiyor. 32 yaşındaki İtalyan hoca daha önce Alanya'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.



ALANYASPOR KUPADA GOL ŞOV YAPIYOR

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 4. turu 6-0'lık Osmaniyespor galibiyeti ile geçen Aytemiz Alanyaspor, 5. turda da 3. Lig ekibi Mardin 1969'a gol yağdırdı: 5-0. Babacar 17, 30 ve 48'de attığı gollerle hat-trick yaptı. Emre Akbaba 33. dakikada penaltıdan ağları sarsarken, Oğuz Aydın 53. dakikada sonucu ilan etti. Maçın son anlarında ise ilginç gelişmeler yaşandı. 82. dakikada Oğuz Aydın sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Alanyaspor, oyuncu değiştirme hakkını kullandığı için kalan bölümü sahada 10 kişi ile tamamlamak zorunda kaldı.



FATİH KARAGÜMRÜK ELİNİ ÇABUK TUTTU

VAVACARS Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Biglia bir gol ve bir asistle maça damga vurdu. 11. dakikada Luckassen'e golü attıran Arjantinli yıldız, 32'de nefis bir frikik golü kaydetti. 25'te Borini ve 43. dakikada da Vato Arveladze farkı açan golleri atarak takımını galibiyete taşıdılar. İkinci yarıda iki ekip de yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve kırmızı-siyahlılar maçı 4-0 kazandı.



ADANA DEMİRSPOR SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

SÜPER Lig'in son haftalarında fırtına gibi esen Adana Demirspor, Türkiye Kupası'nda da son 16 biletini aldı. Mavi Şimşekler, zorlandığı maçta TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin 11. dakikasında Adana Demir, Akintola ile öne geçti. 14'te konuk takım, Şahin Fıstıkcı ile eşitliği yakaladı. 30'da ise Recep Yemişçi, Başkent temsilcisine üstünlüğü getirdi. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri yapan lacivertmavililerin hocası Montella, sonucunu aldı ve oyuna giren Samet, 5 dakika sonra ağları sarstı. 89'da da Metehan, Adana Demir'i zafere götürdü: 3-2.



GÖZTEPE TEK GOLLE&NBSP;SAMSUNSPOR'U ELEDİ

SÜPER Lig'de kötü günler geçiren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek moral buldu. Maça hızlı başlayan ve Ndiaye ile Atınç'la bulduğu pozisyonlardan faydalanamayan İzmir ekibi, aradığı golü 44. dakikada attı. Ndiaye'nin yerden sert ortasında topa vuran Halil Akbunar, sarıkırmızılı takıma galibiyeti getiren golü kaydetti. İkinci yarıda sarı-kırmızılılar yine üstün oynayan taraftı. Samsunspor'da özellikle Fofana'nın çabası yetmeyince son 16 bileti İzmir ekibi Göztepe'nin oldu.