Uzatarak turladı

HAKLIYDIK, KAZANDIK!

Fenerbahçe'den dün 3 Temmuz'a göndermeler vardı. Beraatlerin onandığı 27 Aralık 2021'e vurgu yapılan "Alın terimiz davamızdı! Haklıydık, kazandık" ifadesinin yer aldığı pankart iki kale arkası tribününe asıldı. Futbolcular da bu tişörtlerle ısındı. Sahaya da aynı ifadelerin yer aldığı pankartla çıkıldı. Kulüp, sosyal medya hesabından "Fenerbahçe 3 Temmuz 2011'de neredeyse bugün de orada! Kumpasçılar bugün neredeler?" paylaşımı yaptı.



BURAK'LA 45 DAKIKA

F.BAHÇE'NİN sezon başında 1 milyon 350 bin Euro bonservis bedeliyle Bursaspor'dan renklerine katıp 5 yıllık imza attırdığı Burak Kapacak dün ilk kez forma şansı buldu ve sol açıkta oynadı. İkinci yarı yerini Mert Hakan'a bırakan 22 yaşındaki oyuncunun, sahada kaldığı 45 dakikada ortaya koyduğu performans beğenilmedi.



NAPOLİ KİM'I İSTİYOR!

İTALYA'NIN en önemli spor gazetecilerinden Di Marzio, Napoli'nin F.Bahçe'nin 25 yaşındaki stoperi Kim Min-Jae'yi transfer etmek istediğini ve görüşmelerin ocak ayında başlayacağını yazdı. İlk olarak Attila Szalai ile ilgilenen İtalyan ekibinin, Macar savunmacı Milan'ın radarına girince rotayı Kim'e kırdığı belirtildi.