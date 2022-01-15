Şubatta kupa ateşi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimine TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez ve İsmail Erdem, TFF Futbol Hizmetleri'nden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları, 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.

