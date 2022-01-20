Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak 8 maçın programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde oluştu:

8 ŞUBAT SALI

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor

10 ŞUBAT PERŞEMBE

17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

20.30 Beşiktaş - Göztepe