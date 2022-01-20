Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak 8 maçın programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde oluştu:
8 ŞUBAT SALI
14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
9 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor
17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor
20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor
10 ŞUBAT PERŞEMBE
17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
20.30 Beşiktaş - Göztepe
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