Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor! Çeyrek final maçları bu hafta…

Çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Lig'e iddialı ve istikrarlı bir şekilde devam eden Karadeniz ekibi Trabzonspor'da hedef 3 kupayı birden müzesine götürmek.





Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.

Organizasyonda çeyrek final maçlarının programı ve hakemleri şöyle:

YARIN:

20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan



2 MART ÇARŞAMBA

17.00 Demir Grup Sivasspor- VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler



3 MART PERŞEMBE

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Zorbay Küçük