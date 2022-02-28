Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final eşleşmeleri ile devam ediyor. 1 Mart Salı günü başlayacak olan ilk maçlar 3 Mart Perşembe günü sona erecek.
Bu etapta; Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş - Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçları oynanacak.
Bu maçları yönetecek hakemler de belli oldu.
Salı:
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler
Perşembe:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
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