Sezona Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma hedefi ile başlayan Beşiktaş, gelinen noktada beklentilerin çok uzağında kaldı. Sadece Süper Kupa'yı kaldırabilen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor. Teknik direktör Önder Karaveli için de bugünkü Kayserispor maçı kritik bir viraj olacak. Deneyimli hoca, sezonu lig ikinciliği ve Türkiye Kupası ile kapatıp önümüzdeki yıl da takımın başında kalmayı hedefliyor. Siyahbeyazlı yönetimin tam destek verdiği teknik heyet ve futbolculara kupaya dair özel bir prim de ayıracağı kaydedildi. Zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta tüm hesaplar tur üzerine kurulurken teknik heyet Kayserispor'u, Trabzonspor'la oynadığı karşılaşmada mercek altına aldı.



BEŞİKTAŞ'A ÇİFTE ŞOK!

SIVASSPOR maçında ağrıları nedeniyle yedek soyundurulan Josef de Souza'nın sakatlığı açıklandı. Brezilyalı orta sahanın, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptandığı bildirildi. Öte yandan Miralem Pjanic'in de sakatlığı nedeniyle Kayseri maçında forma giyemeyeceği bildirildi.



SİVASSPOR'UN KONUĞU GÜMRÜK

ZIRAAT Türkiye Kupası çeyrek finalinde günün diğer maçında Demir Grup Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü saat 17.00'de konuk edecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak mücadele Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad ve Leke James yok.