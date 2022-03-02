Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'un konuğu Fatih Karagümrük! İlk düdük geldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Zorlu maçın kazananı yarı finalde Alanyaspor-Gaziantep FK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

SİVASSPOR 0 - 0 FATİH KARAGÜMRÜK (İlk yarı oynanıyor)

ASpor CANLI YAYIN

SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Camara, Appindangoye, Ziya, Hakan, Cofie, Felix, Kayode, Gradel, Yatabare

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Biraschi, Caner, Biglia, Jimmy, Bistrovic, Toure, Borini, Ahmed Musa