Kupada yarı final heyecanı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda sıra yarı final heyecanına gelirken, program da belli oldu. A Spor'dan ekranlara gelen organizasyonda yarı final ilk maçlarında 19 Nisan Salı günü Trabzonspor, 20.30'da Kayserispor'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde konuk edecek. 20 Nisan Çarşamba günü ise 20.30'da Aytemiz Alanya ile Demir Grup Sivasspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda kozlarını paylaşacak.