Dev final 26 Mayıs’ta Olimpiyat Stadı’nda

ATV ve A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının yeri ve tarihi belli oldu. Futbol Federasyonu, Türkiye'yi kucaklayan organizasyonda 2021-2022 sezonu kupa finalinin 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Kupada yarı final 1. maçları; 19 Nisan Salı günü Trabzonspor- Yukatel Kayserispor ile 20 Nisan Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak