Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan lider Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final hedefi için avantajlı sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na beşinci turdan katılan Trabzonspor, bir diğer Karadeniz temsilcisi Boluspor'u Koita ile bulduğu golle 1-0 yenerek son 16 turuna yükselmişti.

Son 16 turunda Denizlispor'u 2-1'lik skorla kupanın dışına iten Trabzonspor, çeyrek final karşılaşmasında Antalyaspor'a karşı Edin Visca ve Berat Özdemir'le bulduğu gollerle 2-0 yenerek yarı finalde Kayserispor ile eşleşmişti.

En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.

Trabzonspor'da Anders Trondsen ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.