Çifte kupaya kenetlendiler

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bu akşam Kayserispor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20:30'da başlayacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen bordo-mavililer, bu akşam avantajlı bir skor alarak işi ilk maçta bitirmeyi hedefliyor. Ligde son haftalardaki kayıplar sonrası moral bulmak isteyen Trabzonspor'da oyuncuların çifte kupa için birbirlerine söz verdiği öğrenildi. Fırtına'nın karşılaşmaya şu ilk 11 ile başlaması bekleniyor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, İsmail Köybaşı, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Kouassi, Nwakaeme, Koita.



ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI

TRABZONSPOR Kulübü dün sosyal medyadan 'şampiyonluk' mesajı verdi. 'Dünden bugüne' başlığıyla 2021-2022 şampiyonluk kupasının görselini paylaşan bordo-mavililer, daha önce yaşanan mutlu sonlara da vurgu yaptı. Ayrıca '2010-11' sezonunun da şampiyon olunan yıllar arasında yer alması dikkat çekti.



SANCAK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

LIGDE cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak olan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Bordo-mavili ekibe övgü yağdıran Sancak, "Trabzonspor sistemiyle, kadrosuyla, yönetimiyle, taraftarıyla bütünleşti ve şampiyonluğu hak ediyor. Geçen hafta, 'İnşallah Trabzonspor şampiyonluğunu ilan eder de bize öyle gelir' demiştim. Çünkü bizim Avrupa iddiamız var. Maç çok zor geçecek" ifadesini kullandı