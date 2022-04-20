Çif te zafere geri sayım

4 maç sonra galibiyet alıp moral bulan Fırtına, gözünü Adana Demirspor maçına çevirdi

Yüksek tempodaki maçta çok net pozisyonlar olmasa da ilk yarı iki takımın da gol bulma çabası, Trabzonspor'un kanatları etkili kullanma, Kayserispor'un ise geçiş oyunundan sonuca gitme uğraşları keyif verdi. İkinci yarıda ise hamlelerle iki taraf da oyunda dengeyi değiştirmeye çalıştı. Kouassi'nin etkili ama sonuç üretemeyen oyunu nedeniyle Dorukhan, Hamsik ve Nwakaeme gibi silahlarını sahaya sürdü Abdullah Avcı. Değişiklikler sonrası kontrolü eline geçiren Trabzonspor, aradığı golü gecikmeli de olsa 87. dakikada buldu. Nwakaeme'nin ortasında Cornelius topu göğsüyle kontrol ettikten sonra ağlara göndermeyi başardı:1-0. Bu dakikanın ardından oyun içerisinde gerginlikler olsa da skor değişmeyince Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı.



VİKİNG KİLİDİ AÇTI

SON vuruş sıkıntısı dün akşamki karşılaşmada da devam eden Trabzonspor'da şanssızlığı Danimarkalı Andreas Cornelius bitirdi. 87. dakikada Nwakaeme'nin ortasını ağlarla buluşturan 29 yaşındaki futbolcu, 2 maç sonra gol sevinci yaşadı. Bu sezon 13'ü lig olmak üzere 15 kez fileleri sarsan bordo-mavili oyuncu, stadı sevince boğdu.



'BİZ HARİKA BİR TAKIMIZ'

Cornelius maç sonrası, "İyi bir maç çıkardık. Karşılaşmanın tek hakimi olan taraf bizdik. Rakibe fazla şans vermedik. Harika bir takımımız var. İki kupayı da müzemize getirmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza eminiz" diye konuştu.



PENALTI TARTIŞMASI

KARŞILAŞMANIN 35. dakikasında Peres'in ceza sahasına ortaladığı top Kayserisporlu Onur Bulut'un eline çarptı. Trabzonspor cephesi penaltı beklerken, hakem Atilla Karaoğlan 'devam' dedi.



TRİBÜNDE BAYRAM VAR!

TSYD Trabzon Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde basın tribününü gazetecilerin eşleri ve çocuklarına açtı. TFF ve Trabzonspor Kulübü'nden alınan izin sonrasında toplam 70 çocuk ve kadın basın tribününde karşılaşmayı izledi.