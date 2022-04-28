Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası yarı final tarihleri belli oldu!

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları tarihleri belli oldu. Kayseri - Trabzonspor maçı 10 Mayıs Salı günü 20.30'da oynanacak.

Giriş: 28.04.2022 15:01 Güncelleme: 28.04.2022 15:07

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları tarihleri belli oldu.

Maç tarihleri şu şekilde:

Y. Kayseri - Trabzonspor maçı 10 Mayıs Salı günü 20.30

DG Sivasspor - A. Alanyaspor 11 Mayıs Çarşamba 20.30

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