Sivas ve Alanya tarih peşinde

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda finalin diğer ismi bugün Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçla belirlenecek. Demir Grup Sivas ile Aytemiz Alanya'yı karşı karşıya getirecek mücadele 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. İlk maçı 2-1 kazanan Sivasspor en kötü ihtimalle berabere kalıp bu kulvarda ilk kez final oynama şansını yakalamayı hedefliyor. 2019-20'de Trabzonspor'a finalde 2-0 kaybederek tarih yazma fırsatını kaçırdığı kupayı bu kez kaldırmak için deplasmanda zoru başarmak istiyor.



NASIL GELDİLER?

Kupaya 5. turdan katılan Sivas, evinde A.Gücü'nü 2-1, son 16 turunda deplasmanda Bandırma'yı 4-2, çeyrek finalde Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek Alanyaspor ile eşleşmişti. Yarışa 4. turdan başlayan Alanya ise Osmaniye'yi 6-0, 5. turda Mardin 1969'u 5-0, son 16'da Adana Demirspor'u 4-2, çeyrek finalde Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek yarı finalde Sivas'ın karşısına çıktı.





BİR GÖRÜŞ

ÖMER ÜRÜNDÜL

Futbolseverleri zevkli bir rövanş bekliyor

İki takım için de çok önemli bir yarı final rövanşı... Hem Sivasspor'un hem de Alanyaspor'un kendilerine özgü, değişik bir oyun anlayışları var. Sivasspor biraz daha realist... Alanyaspor ise geriden pasla çıkışlarla riskli oyunu tercih ediyor. Sivasspor'un ilk maçtan önemli bir avantajı var. Eski kural devam etse, 'Kırmızı- beyazlılar büyük ölçüde turu geçti' derdim. Çünkü eski kuralara göre Alanya'ya deplasmanda 1-0'lık galibiyet bile yetmeyecekti. Ama şimdi öyle bir tablo yok. Alanyaspor da her şeyini sahaya yansıtacak. Heyecanlı ve seyir zevki yüksek bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum.