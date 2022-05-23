Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem belli oldu

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Y. Kayserispor D. G. Sivasspor arasındaki final karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Final maçı perşembe günü saat 21:45'te başlayacak.

Giriş: 23.05.2022 12:06 Güncelleme: 23.05.2022 12:15

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları belirlendi
Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu! Sivasspor, Alanyaspor’a şans tanımadı...
Tarihi zafer
‘Bize saygı gösterin’
BİZE ULAŞIN