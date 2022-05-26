Anadolu ateşi

A Spor farkıyla Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda final günü geldi çattı... Devleri eleyerek finale yükselen Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor bugün İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşmak üzere karşı karşıya gelecek. Kazananın UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı elde edeceği dev mücadele saat 20.45'te başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından sporseverlerle buluşacak. 2007- 2008 sezonunda finalde Gençlerbirliği'ni yenerek kupayı kaldıran Kayserispor, 14 yıl sonra aynı sevinci yaşamak istiyor. Bu organizasyonda ilk kez finale yükselen Sivas, rakibini devirip tarih yazmayı hedefliyor.



HEYECANIMIZ YÜKSEK!

FINAL öncesi iki takımın hocası basının karşısına çıkarak önemli mesajlar verdi. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Türkiye'nin en büyük kupasının finalini iki Anadolu takımının oynaması anlamlı. Maçı iki komşu kentin dostane şekilde geçirmesini diliyorum" dedi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Şehirde inanılmaz bir heyecan var. Karşımızdaki takım da sıradan bir takım değil. İki tarafa da başarılar, ama bizim kupaya daha çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Kayserispor Takım Kaptanı İlhan Parlak ve Sivasspor Takım Kaptanı Ziya Erdal da Türkiye'ye güzel bir Anadolu derbisi izleteceklerini söylediler.



BAŞKANLARDAN DOSTLUK MESAJI

KAYSERİSPOR Başkanı Berna Gözbaşı ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Kulüpler Birliği toplantısının ardından birlikte mikrofon başına geçti. İki başkan bu finali, "Anadolu futbolunun zaferi" olarak yorumlarken dostluk mesajları verdiler.



BİR GÖRÜŞ

Ömer ÜRÜNDÜL

Renkli bir karşılaşma olacak

İKI komşu şehrin mücadelesine sahne olacak bugünkü karşılaşma... Hikmet Karaman da Rıza Çalımbay da benim beğendiğim teknik direktörler. İyi bir maç olacağına kesinlikle eminim. Hikmet hoca sürekli kendini geliştirmeye çalışan bir teknik adam. Rıza Çalımbay ise faal futbolculuk döneminde çok disiplinli ve istikrarlı oyuncuların başında geliyordu. Aynı ilkelerini çalıştırdığı takımlarına da yansıtıyor. Bunun son örneği Sivasspor... Atatürk Olimpiyat Stadı'nda renkli bir maç olacak. Şanslar eşit, iki ekibe de başarılar diliyorum.