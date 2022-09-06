Maraton başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ile Murat Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı. Birinci eleme turu müsabakalarına TFF 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden birer amatör takım olmak üzere toplam 52 kulüp katılacak. İlk tur maçları 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre ve bölgesel olarak yapılacak. Futbolseverler kupa maçlarını her zaman olduğu gibi ATV ve A Spor'dan naklen, şifresiz olarak izleyebilecek.



'AVRUPA'YA GİTME YOLU'

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Türkiye'yi kucaklayan bu kupada maalesef pandemi nedeniyle iki sezondur amatörlere yer verememiştik. Bu kez 18'i amatör, 130'u profesyonel, toplamda 148 takım bu yola çıkıyor. Türkiye Kupası, Avrupa'ya gitmenin de önemli bir yolu" dedi.



İŞTE EŞLEŞMELER

Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Ergene Velimeşespor

Çatalcaspor-Edirnespor

Büyükçekmece Tepecikspor-Bayrampaşa

Bilecik 1969-Yalovaspor

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği

Karabük İdmanyurdu-Bartınspor

1074 Çankırıspor-Boyabat 1868

Fatsa Belediyespor-Yomraspor

Erbaaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler

Serhat Ardahanspor-Kars 36

12 Bingölspor-Ağrı 1970

1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor

Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor

Karbel Karaköprü Belediyespor-Cizre Serhatspor

Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis Özgüzelderespor

Siirt İl Özel İdaresi-Yüksekova Belediyespor

Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor

Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK

Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959

Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK

Kalecik FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor

1922 Konyaspor-Alanya Kestelspor

Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni.

Turgutluspor-Kuşadasıspor

Bergama Belediyespor-Karşıyaka

Bigaspor-Akhisarspor