Maraton başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ile Murat Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı. Birinci eleme turu müsabakalarına TFF 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden birer amatör takım olmak üzere toplam 52 kulüp katılacak. İlk tur maçları 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre ve bölgesel olarak yapılacak. Futbolseverler kupa maçlarını her zaman olduğu gibi ATV ve A Spor'dan naklen, şifresiz olarak izleyebilecek.
'AVRUPA'YA GİTME YOLU'
TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Türkiye'yi kucaklayan bu kupada maalesef pandemi nedeniyle iki sezondur amatörlere yer verememiştik. Bu kez 18'i amatör, 130'u profesyonel, toplamda 148 takım bu yola çıkıyor. Türkiye Kupası, Avrupa'ya gitmenin de önemli bir yolu" dedi.
İŞTE EŞLEŞMELER
Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Ergene Velimeşespor
Çatalcaspor-Edirnespor
Büyükçekmece Tepecikspor-Bayrampaşa
Bilecik 1969-Yalovaspor
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği
Karabük İdmanyurdu-Bartınspor
1074 Çankırıspor-Boyabat 1868
Fatsa Belediyespor-Yomraspor
Erbaaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler
Serhat Ardahanspor-Kars 36
12 Bingölspor-Ağrı 1970
1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor
Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor
Karbel Karaköprü Belediyespor-Cizre Serhatspor
Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis Özgüzelderespor
Siirt İl Özel İdaresi-Yüksekova Belediyespor
Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor
Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK
Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959
Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK
Kalecik FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
1922 Konyaspor-Alanya Kestelspor
Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni.
Turgutluspor-Kuşadasıspor
Bergama Belediyespor-Karşıyaka
Bigaspor-Akhisarspor
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