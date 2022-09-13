Son dakika: Ardahanspor - Kars 36 maçında ortalık karıştı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. Bugün oynanan maçta Serhat Ardahanspor evinde Kars 36'yı konuk etti. Karşılaşmayı Kars 36, 4-1'lik skorla kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Maçın 52. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası ortalık karıştı. Serhat Ardahanspor ve Kars 36 oyuncuları birbirine girdi. Yaşananlardan sonra Serhat Ardahanspor takımından Erhan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu karara sinirlenen oyuncu, yerde yatan Kars 36'lı bir oyuncuya da tekme attı.

Serhat Ardahan Spor - Kars 36 Spor maçında ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı

Kırmızı kartla oyundan atılan Erhan, daha sonra bir oyuncuya da yumruk attı. Polisin olaya müdahalesi sonrası maç kaldığı yerden devam ediyor. Kars 36, Serhat Ardahanspor'u 4-1 mağlup etti.