A Spor’da kupa şöleni sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları dün başlarken bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. A Spor'dan ekranlara gelen maçlarda heyecan fırtınası yaşanırken bugün de kritik karşılaşmalarla dev organizasyon sürecek. 15.45'te A Spor'da Bergama Belediye-Karşıyaka maçı canlı olarak ekranlara gelecek, sonrasında ise 19.00'da Eskişehirspor ile Çankaya FK tur için sahada olacak.



ZIRAAT TÜRKIYE KUPASI'NDA PROGRAM

Bugün 14.30 Fatsa Belediye- Yomraspor, 14.30 Erbaaspor- Gümüşhane SF, 14.30 12 Bingölspor- Ağrı 1970, 14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor, 14.30 Elazığ Karakoçan FK-ES Elazığspor, 14.30 Karbel Karaköprü Bld-Cizre Serhat, 14.30 Siirt İl Özel İdaresi- Yüksekova Bld, 14.30 Kilis Bld -Osmaniyespor FK, 15.00 Kalecik FK-Kırıkkale Büyük Anadolu, 15.00 1922 Konyaspor-Alanya Kestelspor, 15.30 Şile Yıldız-Darıca Gençlerbirliği, 15.30 Turgutluspor- Kuşadasıspor, 15.30 B.Tepecikspor- Bayrampaşa, 15.45 Bergama Belediyespor-Karşıyaka, 19.00 Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK



YARIN

13.00 Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraş, 14.30 Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis Özgüzelderespor, 15.00 Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959, 15.00 Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv., 15.00 1074 Çankırıspor-Boyabat 1868, 15.45 Çatalcaspor-Edirnespor.