Biga’dan büyük zafer

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 2. Grup ekibi Bigaspor evinde, kupayı daha önce müzesine götüren 3. Lig temsilcisi Akhisarspor'u devirdi. Alperen Akar'ın 29. dakikada attığı golle Biga turu geçerken, diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Beyoğlu Yeniçarşı- Ergene Velimeşe: Normal süre 2-2, penaltılarla 5-7. Bilecik 1969-Yalova: Normal süre 0-0, penaltılarla 2-5. Karabük İdmanyurdu- Bartın: Normal Süre: 0-0, penaltılarla: 1-4.



KARS 36 TURLADI ORTALIK KARIŞTI

Kars 36 Spor, deplasmanda Serhat Ardahanspor'u 4-2 mağlup edip turladı. Yaşanan kavga ise mücadelenin önüne geçti. Kars 36 Spor 4-1 üstünken, Ardahansporlu Erhan Çınar, rakibinin boğazını tutup itince ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Sinirlenen Erhan, yere düşürdüğü oyuncunun kafasına tekme attı, kendisine tepki gösteren Kars 36 Spor'un kaptanına da yumruk vurdu. Saha karışırken, olayları güvenlik güçleri engelledi.



KURA ÇEKIMI CUMA GÜNÜ

Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu kura çekiminin tarihi açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre; Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 16 Eylül Cuma günü yapılacak kura çekimi 11.30'da başlayacak. Bu turda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.