A Spor’da kupa şölenine devam

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk iki günde 20 maç geride kalırken, bugünkü mücadeleler ile 1. tur sona erecek. A Spor'dan naklen yayınlanan maçlar heyecan fırtınasına sahne olurken, turnuvanın son gününde 6 karşılaşma oynanacak. Türkiye'nin spor kanalı A Spor'da; 13.00'te Niğde Anadolu-Kahramanmaraşspor ve 15.45'te Çatalcaspor-Edirne müsabakaları sporseverler için ekranlara gelecek.



ZIRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM

BUGÜN 13.00 Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraş, 14.30 Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis Özgüzelderespor, 15.00 Nevşehir Belediyespor- Yozgatspor 1959, 15.00 Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv., 15.00 1074 Çankırıspor- Boyabat 1868, 15.45 Çatalcaspor-Edirnespor.