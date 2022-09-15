Kaf Kaf, Bergama’yı deplasmanda yıktı

Giriş: 15.09.2022 07:03
KUPADA 3. Lig takımlarının karşı karşıya geldiği maçta Karşıyaka, daplasmanda Bergama Belediyespor'u 2-1 yenerek tur atladı. A Spor'un ekranlara getirdiği mücadelede İzmir ekibi, 8'de Fatih Ergen ile öne geçti, 17'de Kerem Pala farkı ikiye çıkardı. Karşıyaka'yı baskı altına alan Bergama, 84'te Kağan Topçu'nun golüyle durumu 2-1'e getirdi ancak mücadeleyi Kaf Kaf kazanarak 2. tura yükselmeyi başardı.

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