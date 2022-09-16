Türkiye Kupası’nda dün

Niğde Anadolu son nefeste

ZIRAAT Türkiye Kupası 1.turunun son gününde Niğde Anadolu FK, evinde karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u 3-2 devirdi. Geriye düşmesine rağmen son dakika golüyle galip gelen İç Anadolu ekibi, adını bir üst tura yazdırdı. A Spor'un ekranlara getirdiği maça Kahramanmaraş, çok hızlı başladı. İlk 5 dakikada Furkan Çetin ve Mehmet Küçük ile iki farkı buldu. Niğde devre bitmeden Harun'la soyunma odasına umutlu gitti: 1-2. İkinci yarı kontrolü eline alan sarı-kırmızılılar, 56'da Murat Şamil'in tartışmalı bir golüyle eşitliği sağladı. 90+1'de ise 20 yaşındaki Umut Alpaslan, Niğde Anadolu'ya galibiyeti getirip takımını 2. tura taşıdı.



ÇATALCA 4 GOLLE TURLADI

ÇATALCASPOR, 1.turun son karşılaşmasında sahasında Edirnespor'u farklı mağlup etti: 4-1. Doğancan Aynacı ve Reha Kurt ile öne geçen ev sahibi takıma, Sergen Yakupçebioğlu cevap verdi. Ancak Çatalcaspor, son 5 dakikada Selahattin Seyhun ve Buğra Civek'in ayağından bulduğu gollerle mücadeleyi 4-1 kazanarak 2.tura yükselmeyi başardı.



DİĞER SONUÇLAR

Nevşehir Bld.-Yozgatspor 1959:........................................................ 3-1

Karaman FK-Burdur MAKÜ Spor.............................................. 2-0 (uzt.)

1074 Çankırıspor-Boyabat 1868:....................................................... 0-4

Mazıdağı Fosfat-Bitlis Özgüzeldere............................................. Ertelendi



KURA ÇEKİMİ RİVA'DA

ZIRAAT Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda kura çekimi, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek. Saat 11.30'da yapılacak kura çekimde 58 takım seri başı sisteme göre eşleşecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



İŞTE TUR ATLAYAN TAKIMLAR:

Kars 36 Spor, Ergene Velimeşe, Yalovaspor, Bigaspor, Bartınspor, 1954 Kelkit Belediye, Ağrıspor 1970, Siirt İl Öİ, Yomraspor, Kilis Belediye, Gümüşhanespor, Elazığ Karakoçan, 1922 Konyaspor, Hacettepe 1945, Büyükçekmece Tepecikspor, Kuşadasıspor, Şile Yıldızspor, Karşıyaka, Eskişehirspor, Niğde Anadolu, Boyabat 1868, Nevşehir Belediye, Çatalcaspor, Karamanspor.