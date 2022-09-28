Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan 19 mücadelede rakiplerini deviren ekipler adını bir üst tura yazdırdı. 2. Tur'da yarın 4 karşılaşma oynanacak.
Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Kastamonuspor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 0 (5-4 pen.)
Adıyaman FK: 1 - Bartınspor: 0
Pazarspor: 1 - Mazıdağı Fosfat: 0
Kırşehir FK: 2 - Kilis Belediyespor: 1
Niğde Anadolu FK: 2 - Yomra Spor: 1
Ankara Demirspor: 0 - Karaman FK: 2
Serik Belediyespor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor:0
1922 Konyaspor: 1 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 2
Etimesgut Belediyespor: 3 - Yalovaspor: 1
Kuşadasıspor: 0 - Bulvarspor: 1
Uşak Spor: 2 - Malatya Arguvan Spor: 1
Afyonspor: 2 - Eynesil Belediyespor: 4
Ergene Velimeşe: 0 - Elazığ Karakoçan FK: 1
Sarıyer: 3 - Büyükçekmece Tepecik: 0
Çatalcaspor: 2 - Sapanca Gençlikspor: 3
Nazilli Belediyespor: 2 - Şile Yıldızspor: 1
Kırklarelispor: 5 - Siirt İl Özel İdaresi: 0
Şanlıurfaspor: 4 - Karşıyaka: 2
Bursaspor: 0 - Boyabat 1868: 1
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