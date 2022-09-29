A Spor’da şölen 3 maçla sürecek

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. turda şölen bugün sona eriyor.'te Diyarbekirspor- Kars 36 açılış yaparken,'de Menemen FK-Bigaspor ile oynayacak. Kapanış'de Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor arasındaki maçla olacak. Günün diğer müsabakasında'te Belediye Derincespor-Amasyaspor ile kozlarını paylaşacak.A Spor'un yayınladığı maça gelen taraftarlar ve ekrandan izleyenler adeta gole doydu… Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Weecoins Kırklarelispor, sahasında Siirt İl Özel İdare'yi 17 dakikada attığı gollerle 5-0 yendi ve 3. tura adını yazdırdı. İlk devresi golsüz sona eren mücadelede TFF 2. Lig ekibi Kırklareli'ndekafa vuruşuyla kilidi açtı.sonra durumu 2-0 yaptı.'nin golü skoru belirledi: 5-0.