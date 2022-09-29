A Spor’da şölen 3 maçla sürecek

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. turda şölen bugün sona eriyor. Heyecan fırtınası 4 müsabaka ile tamamlanırken, bu maçların 3'ü A Spor'dan ekranlara gelecek. 14.00'te Diyarbekirspor- Kars 36 açılış yaparken, 17.00'de Menemen FK-Bigaspor ile oynayacak. Kapanış 20.00'de Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor arasındaki maçla olacak. Günün diğer müsabakasında 15.00'te Belediye Derincespor-Amasyaspor ile kozlarını paylaşacak.
KIRKLARELI ŞOVLA TURLADI
A Spor'un yayınladığı maça gelen taraftarlar ve ekrandan izleyenler adeta gole doydu… Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Weecoins Kırklarelispor, sahasında Siirt İl Özel İdare'yi 17 dakikada attığı gollerle 5-0 yendi ve 3. tura adını yazdırdı. İlk devresi golsüz sona eren mücadelede TFF 2. Lig ekibi Kırklareli'nde Necmican 73'te kafa vuruşuyla kilidi açtı. Ensar Arslan 5 dakika sonra durumu 2-0 yaptı. 86'da Sabrican penaltıdan farkı üçe çıkarırken, 90+1'de Ensar yine sahnedeydi: 0-4. 90+5'te ise Furkan Fehmi'nin golü skoru belirledi: 5-0.
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