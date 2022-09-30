G.Saray’ın yer alacağı kura çekimi salı günü

TÜRKİYE Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, 4 Ekim Salı günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Saat 14.00'te A Spor'dan naklen ekranlara gelecek kura çekiminde 68 takım seri başı sisteme göre eşleşecek. Geçen sezonu 13. tamamlayan Galatasaray, statü değişikliği nedeniyle kupaya bu turdan dahil olacak. Müsabakalar, 18-19-20 Ekim tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak.



DİYARBEKİRSPOR 3. TURDA

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Diyarbekir Spor, Kars 36 Spor'u, 3-0 yenerek adını 3. tura yazdırdı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Seymen Yağmur, 78'de Serhat Çalışan ve 82. dakika Doğan Karakuş (pen.) kaydetti. DIĞER SONUÇLAR: Bld Derince-Amasya 1968: 0-1, Menemen-Biga: 3-2.