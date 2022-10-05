Heyecan dorukta

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kura çekimi dün gerçekleştirildi. Süper Lig Kulüpleri'nden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in açılış konuşmasını yaptığı kura çekimine kulüp temsilcileri katıldı. 68 takımın mücadele edeceği turda müsabakalar 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak ve A Spor'dan naklen, şifresiz olarak yayınlanacak. Süper Lig'den Galatasaray, 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile eşleşirken, Adana Demirspor, 2. Lig'den Adıyaman FK'ya rakip oldu. Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu; Kayserispor-Iğdır; Gaziantep FK-Sarıyer de diğer dikkat çeken eşleşmeler oldu.
TURKUVAZ MEDYA'YA ÖZEL TEŞEKKÜR
Cumhuriyetimizin 100. yılının tribünlerde şölen havasında geçmesini istediklerini belirten Müslüm Özmen, "Bizler her şeyin daha güzel olması için elimizden geleni yapacağız. Süper Lig olsun, Ziraat Türkiye Kupası olsun, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve BAL olsun, tüm liglerimizde farklı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Sponsor olarak kupaya ve kulüplerimize destek veren Ziraat Bankası ve Turkuvaz Medya Grubu'na, Sayın Başkanımız Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına da ayrıca çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
'HERKESE HARİKA BİR G.SARAY İZLETECEĞİZ'
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Türkiye'de tüm kupalara talip olduklarını söyledi. Sezona iyi başladıklarını vurgulayan Öztürk, "Cumhuriyetin 100. yılında tüm kupalara talibiz. Transferlerimiz takıma adapte oluyor. Biraz daha taraftarımızın sabrına ihtiyacımız var. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız. Türkiye Kupası bizim için çok önemli. İnşallah iki kupayla sezonu tamamlayacağız. Ümit ediyorum ki bay olduğumuz bu arada sakatların iyileşmesi ve yeni gelenlerin idmanları tamamlamasıyla harika olacak. Kayseri deplasmanı ile beraber harika bir G.Saray izleteceğiz. Tüm Kastamonuluları maça bekliyoruz" şeklinde konuştu.
1 GÖRÜŞ / LEVENT TÜZEMEN
Kulüpler için büyük fırsat
Türkiye Kupası, tüm kulüpler için çok değerli. Çünkü hem oynatmadığınız futbolcuları oynatma şansını buluyorsunuz hem de maç kazandığınızda cebinizi dolduruyorsunuz. Ama Türkiye Kupası'nın en büyük özelliği Avrupa'ya açılan en kısa yol olmasıdır. Bu sene bu güzelliklerin yanında büyük takımlar için Türkiye Kupası hedef açısından ve bazı yabancı oyuncuları görüp değerlendirme açısından çok daha önem arz ediyor. Örneğin; G.Saray yabancı yasağı nedeniyle uzun süre şans veremediği yerli ve yabancı oyuncuları Kastamonu maçında sahaya sürecektir. Okan, Kazımcan, Yusuf, Rashica hatta Seferovic için Kastamonu maçı bir fırsat olacaktır. F.Bahçe-Trabzon ve Beşiktaş gibi geniş kadrolara sahip kulüpler de Türkiye Kupası'nda az süre verdikleri oyuncuları değerlendireceklerdir.
TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
Bitexen Giresunspor-Amasya FK
Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK
Ankaraspor-Pazarspor
Atakaş Hatayspor-Bitexen Düzcespor
Çorum FK-Esenler Erokspor
Kırşehir FK-İskenderunspor
Silahtaroğlu Vanspor FK-Elazığ Karakoçan FK
Eşin Group Nazilli Bel.spor-Arnavutköy Bel.spor
Şanlıurfaspor-Karaman FK
Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor
Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Bel.spor
Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK
Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor
Adanaspor-Orduspor 1967
Anagold 24 Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor
Galatasaray-GMG Kastamonuspor
Menemen FK-Bulvarspor
Buca 1928-Artvin Hopaspor
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor
Çaykur Rizespor-Boyabat 1868
Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor
Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler
Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970
Manisa FK-Amberçay Eynesil Bel.spor
Yılport Samsunspor-Muş 1984 Muşspor
Göztepe-Karbel Karaköprü Bel.spor
Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK
Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu
Etimesgut Bel.spor-68 Aksaray Bel.spor
Boluspor-Fethiyespor
Serik Bel.spor-Batman Petrolspor
Altay-Efeler 09
Gaziantep FK-Sarıyer
Adana Demirspor-Adıyaman FK
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