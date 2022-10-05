Heyecan dorukta

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kura çekimi dün gerçekleştirildi. Süper Lig Kulüpleri'nden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in açılış konuşmasını yaptığı kura çekimine kulüp temsilcileri katıldı.Süper Lig'den Galatasaray, 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile eşleşirken, Adana Demirspor, 2. Lig'den Adıyaman FK'ya rakip oldu. Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu; Kayserispor-Iğdır; Gaziantep FK-Sarıyer de diğer dikkat çeken eşleşmeler oldu.Cumhuriyetimizin 100. yılının tribünlerde şölen havasında geçmesini istediklerini belirten Müslüm Özmen, "" ifadelerini kullandı.Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Türkiye'de tüm kupalara talip olduklarını söyledi. Sezona iyi başladıklarını vurgulayan Öztürk, "Cumhuriyetin 100. yılında tüm kupalara talibiz. Transferlerimiz takıma adapte oluyor.İnşallah iki kupayla sezonu tamamlayacağız. Ümit ediyorum ki bay olduğumuz bu arada sakatların iyileşmesi ve yeni gelenlerin idmanları tamamlamasıyla harika olacak.şeklinde konuştu.Türkiye Kupası, tüm kulüpler için çok değerli. Çünkü hem oynatmadığınız futbolcuları oynatma şansını buluyorsunuz hem de maç kazandığınızda cebinizi dolduruyorsunuz.Bu sene bu güzelliklerin yanında büyük takımlar için Türkiye Kupası hedef açısından ve bazı yabancı oyuncuları görüp değerlendirme açısından çok daha önem arz ediyor. Örneğin; G.Saray yabancı yasağı nedeniyle uzun süre şans veremediği yerli ve yabancı oyuncuları Kastamonu maçında sahaya sürecektir. Okan, Kazımcan, Yusuf, Rashica hatta Seferovic için Kastamonu maçı bir fırsat olacaktır. F.Bahçe-Trabzon ve Beşiktaş gibi geniş kadrolara sahip kulüpler de Türkiye Kupası'nda az süre verdikleri oyuncuları değerlendireceklerdir.Bitexen Giresunspor-Amasya FKGençlerbirliği-Niğde Anadolu FKAnkaraspor-PazarsporAtakaş Hatayspor-Bitexen DüzcesporÇorum FK-Esenler EroksporKırşehir FK-İskenderunsporSilahtaroğlu Vanspor FK-Elazığ Karakoçan FKEşin Group Nazilli Bel.spor-Arnavutköy Bel.sporŞanlıurfaspor-Karaman FKTuzlaspor-Bursa YıldırımsporAltaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Bel.sporYukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FKAltınordu-Bitexen Sapanca GençliksporAdanaspor-Orduspor 1967Anagold 24 Erzincanspor-Belediye KütahyasporGalatasaray-GMG KastamonusporMenemen FK-BulvarsporBuca 1928-Artvin HopasporBaynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ OfsporÇaykur Rizespor-Boyabat 1868Ankara Keçiörengücü-DiyarbekirsporUşakspor-Gümüşhane Sportif FaaliyetlerYeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970Manisa FK-Amberçay Eynesil Bel.sporYılport Samsunspor-Muş 1984 MuşsporGöztepe-Karbel Karaköprü Bel.sporWeecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FKKasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurduEtimesgut Bel.spor-68 Aksaray Bel.sporBoluspor-FethiyesporSerik Bel.spor-Batman PetrolsporAltay-Efeler 09Gaziantep FK-SarıyerAdana Demirspor-Adıyaman FK