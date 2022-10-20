4. tura son biletler A Spor’da

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu bugün oynanacak 6 maçla tamamlanacak. Birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olacak karşılaşmaların 4'ü A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak.



KURA ÇEKİMİ YARIN

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi ise yarın Riva'da yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleşecek kuraya Federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak ve A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.