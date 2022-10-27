Kupa coşkusu tam gaz

Türk futbolunun kalbi yine A Spor'da atacak… Heyecan dolu mücadelelere sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur karşılaşmalarının programı belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar 8-9 ve 10 Kasım'da gerçekleşecek. İşte program…



8 KASIM SALI

13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK

14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor

14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor

15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor

17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif

19.00 Adana Demirspor-Nazilli Belediyespor

21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor



9 KASIM ÇARŞAMBA

13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor

13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor

13.00 HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09

14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK

14.00 Altınordu-Bodrumspor

14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor

14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu

14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare

14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor

15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor

19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor

21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor



10 KASIM PERŞEMBE

13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor

14.00 Tuzlaspor-Isparta 32

14.00 Göztepe-Bucaspor 1928

15.00 Çaykur Rizespor-Kırklarelispor

17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir

21.00 Yukatel Kayseri-Sivas Belediyespor