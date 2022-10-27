Kupa coşkusu tam gaz

Türk futbolunun kalbi yine A Spor'da atacak… Heyecan dolu mücadelelere sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur karşılaşmalarının programı belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar 8-9 ve 10 Kasım'da gerçekleşecek. İşte program…
8 KASIM SALI
13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK
14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor
14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor
15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor
17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif
19.00 Adana Demirspor-Nazilli Belediyespor
21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor
9 KASIM ÇARŞAMBA
13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor
13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor
13.00 HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09
14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK
14.00 Altınordu-Bodrumspor
14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor
14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare
14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor
15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor
19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor
21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor
10 KASIM PERŞEMBE
13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor
14.00 Tuzlaspor-Isparta 32
14.00 Göztepe-Bucaspor 1928
15.00 Çaykur Rizespor-Kırklarelispor
17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir
21.00 Yukatel Kayseri-Sivas Belediyespor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.