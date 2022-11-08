Şölen zamanı

Bugün 13.00’ten itibaren 3 gün boyunca tam 16 karşılaşma A Spor ekranlarından futbolseverlere naklen ve şifresiz ulaşacak. Günün finali ise 21.00’deki Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor mücadelesi olacak

Giriş: 08.11.2022 07:00 Güncelleme: 08.11.2022 07:06
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu bugün tek maçlık eleme usulüne göre oynanacak 7 karşılaşma ile başlayacak. 54 takımın üç gün boyunca vereceği kıyasıya tur mücadelesi ise A Spor ekranlarından futbolseverlere naklen ve şifresiz ulaşacak. Bugün 13.00'teki Kasımpaşa-1461 Trabzon FK mücadelesi ile start alacak olan futbol şöleni perşembe günü 21.00'deki Yukatel Kayserispor- Sivas Belediyespor müsabakası ile son bulacak. Üç gün boyunca oynanacak 27 maçın 16 tanesi de A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

KUPADA BUGÜN
13.00...... Kasımpaşa-1461 Trabzon FK............... Alper Akarsu CANLI
14.00...... Erzurumspor FK-Esenler Erokspor.. Levent Gümüşdere
14.00...... Yeni Malatyaspor-Uşakspor................. İlker Yasin Avcı
15.00.......C. Alanyaspor-Sakaryaspor................Direnç Tonusluoğlu CANLI
17.00...... MKE Ankaragücü-Amed SF................. Kutluhan Bilgiç CANLI
19.00.......Adana Demirspor-EG Nazilli BLD......Emre Kargın CANLI
21.00...... Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor........ Cihan Aydın CANLI

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