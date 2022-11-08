Şölen zamanı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu bugün tek maçlık eleme usulüne göre oynanacak 7 karşılaşma ile başlayacak. 54 takımın üç gün boyunca vereceği kıyasıya tur mücadelesi ise A Spor ekranlarından futbolseverlere naklen ve şifresiz ulaşacak. Bugün 13.00'teki Kasımpaşa-1461 Trabzon FK mücadelesi ile start alacak olan futbol şöleni perşembe günü 21.00'deki Yukatel Kayserispor- Sivas Belediyespor müsabakası ile son bulacak. Üç gün boyunca oynanacak 27 maçın 16 tanesi de A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.



KUPADA BUGÜN

13.00...... Kasımpaşa-1461 Trabzon FK............... Alper Akarsu CANLI

14.00...... Erzurumspor FK-Esenler Erokspor.. Levent Gümüşdere

14.00...... Yeni Malatyaspor-Uşakspor................. İlker Yasin Avcı

15.00.......C. Alanyaspor-Sakaryaspor................Direnç Tonusluoğlu CANLI

17.00...... MKE Ankaragücü-Amed SF................. Kutluhan Bilgiç CANLI

19.00.......Adana Demirspor-EG Nazilli BLD......Emre Kargın CANLI

21.00...... Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor........ Cihan Aydın CANLI