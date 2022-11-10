Ziraat Türkiye Kupası’nda dün

Giriş: 10.11.2022 07:00 Güncelleme: 10.11.2022 07:10
Giresunspor'dan muhteşem dönüş
TÜRKIYE Kupası 4. tur maçında Giresunspor, TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'u 3-2 yenerek turladı. Engin'in 18. dakikadaki golüyle öne geçen Başkent ekibi, 53'te Bahattin ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Taraftarını arkasına alan Giresun; son yarım saatte maçı lehine çevirdi. 60'ta Savicevic ile 2-1'i bulan Karadeniz ekibi, 10 dakika sonra Sainz'in vuruşunda eşitliği sağladı. Bitime saniyeler kala Savicevic skoru belirledi: 3-2.

Karacabey Belediye, Bandırmaspor'u ezdi
KUPADA günün sürpriz sonucuna TFF 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor imza attı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Bursa temsilcisi, 1. Lig takımı Bandırmaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek turladı. Devresi golsüz biten maçın 46. dakikasında Karacabey, Muhammed Himmet ile öne geçti. 5 dakikada Mustafa Diler ve Uğur Mustafa ile farka koştu.

Samsunspor'dan 4x4'lük galibiyet
SPOR Toto 1. Lig'in formda ekibi Yılport Samsunspor, Önder Karaveli'nin çalıştırdığı Adanaspor'u 4-0 ile kupanın dışına itti. Douglas Tanque ile 17'de üstünlüğü yakalayan Karadeniz ekibi, devreyi Polat Yaldır'ın golüyle 2-0 önde tamamladı. İlk golün sahibi Tanque 55. dakikada bir kez daha sahneye çıkarken, 79'da Laura sonucu ilan etti: 4-0.

Antalyaspor üç golle adını 5. tura yazdırdı
SÜPER Lig'de son üç maçını galibiyetle kapatan Antalyaspor, Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Pendikspor'u da 3-0 yendi. İlk devrede attığı gollerle adını 5. tura yazdıran Akdeniz ekibinde, 9 ve 33. dakikalarda Luiz Adriano, 45+1'de de Soner Aydoğdu ağları havalandırdı. Nuri Şahin'in ekibi rahat bir şekilde turlarken, Pendikspor turnuvaya veda etti.

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