Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunun kura çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

5. TURDAN DAHİL OLAN TAKIMLAR

Toplam 32 takımın seri başı sistemine göre eşleştiği kupada müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kupada 4. eleme turunu geçen 27 takımın yanı sıra, Trabzonspor, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları da kupaya bu turdan itibaren dahil oldu.

Kura çekiminde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, şunları söyledi:

"İlk 4 tur sonunda rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkan bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Kupaya bu turdan katılacak takımlara da şimdiden başarılar diliyorum. Tüm Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından biri. Geride kalan turlarda birbirinden zevkli mücadeleler verildi. Kupanın 5. turunda mücadele edecek takımlarımızın aynı şekilde maçlar ortaya koymasını temenni ediyorum. Bizim en büyük dileğimiz fair play. Hak edenin kazanacağı maçlar olması da en büyük hedefimiz. Kazandırdığı gelirin yanı sıra Avrupa kupalarına katlıma imkanı sağlayan kupaya isim sponsorluğu yapan ve katkı sağlayan Ziraat Bankası'na teşekkür ediyorum. Maçları yayınlayan Turkuaz Medya'ya da teşekkür etmek istiyorum. Kura çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm futbolseverlerin fair play içinde tribünlerde yer almasını ümit ediyorum."

5. TUR HEYECANI BAŞLIYOR VE BÜYÜKLER SAHNE ALIYOR

Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir, kupaya 5. turdan dahil oldu. 5. eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

5. TUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe - İstanbulspor

Trabzonspor - Samsunspor

Başakşehir - Göztepe

Beşiktaş - Şanlıurfaspor

Galatasaray - Ankara Keçiörengcü

Konyaspor - Bodrumspor

Kasımpaşa - Ümraniyespor

Antalyaspor - Manisa FK

Gaziantep - Boluspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Sivasspor - Esenler Erokspor

Ankaragücü - Tuzlaspor

Fatih Karagümrük - Uşakspor A.Ş

Giresunspor - Karacabey Bld. Spor