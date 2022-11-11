Türkiye Kupası’nda kura zamanı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimi A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Toplamda 32 takımın katılacağı kura çekiminde seri başı sistemi uygulanacak ve tek maçlı eleminasyon sistemine göre karşılaşmalar oynanacak. 4. eleme turunu geçen 27 takımın yanı sıra Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam. com Konya ve Medipol Başakşehir kura çekimine katılacak.