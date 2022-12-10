Kupa şöleni 5. viteste

A Spor'dan naklen ve HD kalitesiyle futbolseverlerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmalarının programı da açıklandı. 32 takımın boy göstereceği ve seri başı ekiplerin sahasında oynanacak karşılaşmalar 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. İşte tek maç eleme sistemine göre oynanacak müsabakaların tarih ve saatleri: