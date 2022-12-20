Yeni şölen başlıyor!

Giriş: 20.12.2022 06:58
DÜNYA KUPASI heyecanından sonra Türkiye'de futbolun kalbi Ziraat Türkiye Kupası ile atacak. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu kupanın 5. eleme turunda 6'sı bugün olmak üzere toplam 16 karşılaşma oynanacak. Maçların tamamı A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar yarın ve perşembe günü de devam edecek.

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