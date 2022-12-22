Giresun’da Karacabey şov

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında, TFF 2. Lig ekiplerinden Teco Karacabey Belediyespor deplasmanda Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor'u 5-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Konuk ekip gol perdesini 10. dakikada Ömer Kuşan ile açtı. Aynı futbolcunun 32. dakikadaki vuruşu ile Karacabey soyunma odasına 2-0 önde gitti. Karacabey'in gol yağmuru ikinci yarıda da sürdü. 50 ve 68'de bu kez sahneye Abdullah Balıkçı çıktı ve tabelayı 4-0'a getirdi. Skoru ilan eden gol 83'te geldi. Abdullah Balıkçı ceza sahası içerisinde Hayrullah Bilazer'in müdahalesi sonucu yerde kaldı ve maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu penaltı kararı verdi. 84. dakikada topun başına gelen Fatih Aktay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-5. Giresun kupaya veda ederken, Karacabey yoluna devam etti.



DÜELLONUN GALİBİ ALANYA

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, TFF 1. Lig'in lideri Eyüpspor'u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek tur biletini zor da olsa aldı. Eflatun-sarılılar 9. dakikada Mete Demir ile öne geçti. Alanya 54'te Ahmed Hassan ile penaltıdan faydalanamadı ancak 62'de Zinedine Ferhat eşitliği yakaladı. 78'de bir penaltı daha kaçıran Ahmed Hassan, 81'de ise Alanya'yı 2-1 üstünlüğe taşıdı. 86'da Taşkın İlter 2-2'yi bulup uzatmaları getirdi. 113'te Idrissa Doumbia sahneye çıkıp, Akdeniz ekibine son 16 vizesini aldı.



KARAGÜMRÜK RAHAT TURLADI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig temsilcisi Karagümrük, 2. Lig ekibi Uşakspor'u 3-0'la geçip adını son 16'ya yazdırdı. İstanbul ekibi ilk yarıyı 14. dakikada Kouassi'nin golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarı sahneye Collin Kazım-E. Colley ikilisi çıktı. 71'de Collin'in asistinde Colley, 84'te de Colley'in pasında Collin fileleri havalandırdı.



DÖRDÜNCÜ HAKEM FENALAŞTI TRİBÜNDEN ATAMA YAPILDI!

Karagümrük-Uşakspor karşılaşmasında korkutan bir an da yaşandı. Mücadelenin dördüncü hakemi Cansu Tiryaki, 6. dakikada sağlık sorunu yaşadı. Doktorların yedek kulübesinde yaptığı müdahale nedeniyle oyun durdu. Yaklaşık 8 dakika süren tedavinin ardından ayağa kalkan ve iyi olduğu gözlenen Tiryaki, maça devam edemedi. Yeniden başlayan müsabakada, maçı seyreden bölgesel lig hakemlerinden Hatem Yarar, TFF'nin onayıyla dördüncü hakem olarak görev yaptı.