Futbol ziyafetinde Çaykur Rize turladı

Giriş: 23.12.2022 07:00 Güncelleme: 23.12.2022 07:09
Türkiye Kupası'nda müthiş mücadeleye sahne olan maçta Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-3 yenerek son 16 biletini aldı. Karadeniz ekibi, Sefa Yılmaz ve Deniz'in golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Ev sahibi takım, 68'de penaltıdan Akintola ile 85'te Emre Akbaba'nın attığı gollerle eşitliği yakaladı. 87'de kazanılan penaltıda kaleci Ertaç, Benhur'a iki kez geçit vermeyince normal süre 2-2 bitti. Düello uzatmada da sürdü… 105'te Kubilay, Ç.Rizespor'u öne geçirirken 108'de Alberk Koç skoru 4-2'ye getirdi. 117'de Yusuf Sarı'nın golü Adana Demirspor'a yetmedi, zafer yeşil-mavililerin oldu.

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