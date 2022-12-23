Futbol ziyafetinde Çaykur Rize turladı

Türkiye Kupası'nda müthiş mücadeleye sahne olan maçta Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-3 yenerek son 16 biletini aldı. Karadeniz ekibi, Sefa Yılmaz ve Deniz'in golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Ev sahibi takım, 68'de penaltıdan Akintola ile 85'te Emre Akbaba'nın attığı gollerle eşitliği yakaladı. 87'de kazanılan penaltıda kaleci Ertaç, Benhur'a iki kez geçit vermeyince normal süre 2-2 bitti. Düello uzatmada da sürdü… 105'te Kubilay, Ç.Rizespor'u öne geçirirken 108'de Alberk Koç skoru 4-2'ye getirdi. 117'de Yusuf Sarı'nın golü Adana Demirspor'a yetmedi, zafer yeşil-mavililerin oldu.