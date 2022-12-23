Öp Gomis’in elini

MAÇIN skorunu 54'de Boran'ın sakatlanmasıyla oyuna giren kaleci Kayacan'ın kurtarışları kadar direkler belirledi. 41'de Seferovic'in penaltısında top direkten döndü. 75'de G.Saraylı Emin Bayram'ın kafa vuruşunda başrolde direk vardı.90+4'de ise Rashad skoru 1-1'e getirmeyi direk yüzünden kaçırdı.Teknik direktör Okan Buruk tur sonrası kadro tercihi için, "Perşembe-pazar oynayacağımız için idareli kullandık. Planlamamızın dışında hastalıklar vardı" dedi. Tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Yusuf Demir örneğinde olduğu gibi. Takım içinde salgın var. Bende de biraz kırıklık var. Maçı kazanmak önemliydi.Rakibi tebrik ederim. Maçın belli bölümlerinde iyi işler yaptılar. Sergio takımla yüzde yüz antrenmanlara başladı. Hafta sonu bizimle olacak. Yusuf da bir-iki güne takımla başlar. Emre Taşdemir de sakatlıktan kurtuldu ama grip oldu.Galatasaray'a turu getiren Gomis, karşılaşma sonrası A Spor ekranlarında şunları söyledi: "Önemli olan bir sonraki aşamaya geçmekti. Bunu yaptığımız için mutluyuz.Ben olarak değil, takım olarak ele almak gerek. Tüm golcüler formdayız, iyi olan oynuyor."ARA transfer döneminde ayrılacağı konuşulan Seferovic'e kupada bir şans daha verildi. İsviçreli 9 numara, İcardi'nin sakatlığı nedeniyle forvette görev yaptı. Oyunuyla taraftarı memnun etmeyen, bir de penaltı vuruşunda topu direğe nişanlayan Seferovic'e sosyal medyada tepki yağdı. "İlmeği boynuna geçirdi, sandalyeyi kendi ittirdi", "Ne olur git", "Seferovic'te artık ısrarcı olmasak mı?", "Bu takımda oynamayı hak etmiyorsun" yorumları dikkat çekti. Oyuncu 65. dakikada yerini karara memnun kalan taraftarın alkışlarıyla Gomis'e bıraktı.