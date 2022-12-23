Son 16 için kura günü 11.30 A Spor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları dün oynanan mücadelelerle sona ererken, son 16 kura çekimi bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Saat 11.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kupanın son 16 turu da diğer maçlarda olduğu gibi tek maç eleminasyon sistemine göre yapılacak. Karşılaşmalar, 17-18-19 Ocak 2023'te oynanacak.
SERİ BAŞI TAKIMLAR
Trabzonspor
Fenerbahçe
Konyaspor
Başakşehir
Alanyaspor
Beşiktaş
Antalyaspor
Sivasspor
Karagümrük
Kayserispor
Gaziantep FK
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
Karagümrük
Kayserispor
Gaziantep FK
Ankaragücü
Ümraniyespor
Karacabey Bld.
Çaykur Rize
Galatasaray
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.