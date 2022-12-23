Son 16 için kura günü 11.30 A Spor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları dün oynanan mücadelelerle sona ererken, son 16 kura çekimi bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Saat 11.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.Karşılaşmalar, 17-18-19 Ocak 2023'te oynanacak.TrabzonsporFenerbahçeKonyasporBaşakşehirAlanyasporBeşiktaşAntalyasporSivassporKaragümrükKayserisporGaziantep FKKaragümrükKayserisporGaziantep FKAnkaragücüÜmraniyesporKaracabey Bld.Çaykur RizeGalatasaray