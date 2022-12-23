Son 16 için kura günü 11.30 A Spor!

Giriş: 23.12.2022 07:00 Güncelleme: 23.12.2022 07:09
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları dün oynanan mücadelelerle sona ererken, son 16 kura çekimi bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Saat 11.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kupanın son 16 turu da diğer maçlarda olduğu gibi tek maç eleminasyon sistemine göre yapılacak. Karşılaşmalar, 17-18-19 Ocak 2023'te oynanacak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Trabzonspor
Fenerbahçe
Konyaspor
Başakşehir
Alanyaspor
Beşiktaş
Antalyaspor
Sivasspor
Karagümrük
Kayserispor
Gaziantep FK

SERİ BAŞI OLMAYANLAR

Karagümrük
Kayserispor
Gaziantep FK
Ankaragücü
Ümraniyespor
Karacabey Bld.
Çaykur Rize
Galatasaray

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