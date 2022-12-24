Var mısın yok musun!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüp başkanları ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tek maç eleme sistemine göre 17-18-19 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda VAR sistemi de devreye girecek. Tur atlayan ekipler adını çeyrek finale yazdıracak. Kura çekiminde bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk 5 tur sonunda rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkan tüm takımları tebrik ettiğini ve son 16 eşleşmelerinde tüm takımlara başarılar dilediğini belirtti. 16 takımın 14 tanesi Süper Lig ekibi olurken, alt ligleri sadece Çaykur Rizespor (Spor Toto 1. Lig) ve TECO Karacabey Belediye (TFF 2. Lig) temsil etti.



KURA İÇİN NE DEDİLER?

METİN ÖZTÜRK (G.Saray 2. Başkanı): Umarız keyifli bir maç olur ve bundan sonra son 8'e ve sonunda da şampiyonluğa Galatasaray uzanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hem Süper Lig Kupası'nı hem de Türkiye Kupası'nı kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. KEMAL

MEMİŞOĞLU (Ç. Rizespor Asbaşkanı): Kazanmak için oynayacağız. Kupada da Süper Lig'in lideri Fenerbahçe ile eşleştik ve mutluyuz. Hayırlı olsun. 1. Lig'i temsilen renk katacağız ve katmaya da devam edeceğiz.



TURKUVAZ MEDYA'YI UNUTMADI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Kupası'nda alt liglerdeki taraftarlar, oyuncular diğer liglerdeki oyuncu ve taraftarlarla beraber oluyorlar. Hedefimiz kadınlar ve çocukların maçları beraber izlemeleriyle seyirci sayımızın artması. Türkiye Kupası da buna hizmet ediyor. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde Türkiye Kupası ayrı anlam taşıyor. Bunun çok büyük motivasyon olması lazım. Binlerce taraftarın tribünden, milyonlarca taraftarın ekran başından takip ettiği son 16 turunun Fair-Play ruhuyla güzel anlara sahne olmasını diliyorum. Ayrıca Türkiye Kupası maçlarını yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu ailesine de teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.



İŞTE EŞLEŞMELER

Corendon Alanyaspor - Galatasaray

Gaziantep FK - Konyaspor

Sivasspor - Karacabey Belediyespor

Ümraniyespor - Trabzonspor

Fatih Karagümrük - Başakşehir

Antalyaspor - Kayserispor

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Ankaragücü - Beşiktaş